تصدرت لحظة استقبال رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لرئيس موزمبيق دانييل تشابو، «الترند» على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليس بسبب المباحثات التي أجريت خلال اللقاء، بل نظراً لفارق الطول بينهما، والذي عبرت عنه ميلوني بنظرة ذهول ارتسمت على محياها.

وأظهرت اللقطات المصورة دهشة ميلوني التي لم تتمالك نفسها وابتسمت بشكل خجول خلال مصافحة تشابو بسبب طرافة الموقف.

فيديو | نظرة ذهول من رئيسة وزراء إيطاليا لرئيس موزمبيق

204 سم

ويبلغ طول رئيس موزمبيق دانييل تشابو البالغ من العمر 48 عامًا، 6 أقدام و8 بوصات أي نحو 204 سم، بينما لا يتجاوز طول رئيسة الوزراء ميلوني 5 أقدام و2 بوصة (نحو 157 سم)، ما جعل الفارق في الطول واضحًا بشكل كبير لدرجة أن المصورين اضطروا للانحناء أو الاستلقاء على الأرض لالتقاط صورة تجمعهما في إطار واحد.

تشابو، المعروف بحبه لكرة السلة، سبق أن جذب الانتباه لطوله في صور مع قادة عالميين آخرين.