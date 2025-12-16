التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الرياض، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المنتدى العالمي الـ11 لتحالف الأمم المتحدة للحضارات.



وجرت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، في طليعتها أهمية مواصلة تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب.



واطَّلَع الأمين العام للأمم المتحدة على جهود رابطة العالم الإسلامي في هذا الشأن، من خلال حواراتها الهادفة والمثمرة حول العالم مع مختلف أوجه التنوّع الإنساني، مثمناً جهودها في العمل على مبادرات وبرامج كل ما يخدم مفهوم السلام الوقائي.



وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور العيسى عن شكره باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّة الرابطة، لمواقف أمين عام الأمم المتحدة المُشرِّفة تجاه القضايا العادلة التي تصدّى لها بكل مسؤولية وشجاعة، لا سيما مأساة غزّة، والقضية الفلسطينية بعامة.