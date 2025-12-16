كادت واقعة غير مألوفة في إحدى مقاطعات الصين أن تتحول إلى مأساة، بعدما لجأت امرأة إلى تصرّف خاطئ إثر ابتلاعها صرصارًا أثناء تناول الطعام، ما أدى إلى تعرضها لتسمم حاد استدعى تدخّلًا طبيًا عاجلًا لإنقاذ حياتها.

وبحسب تقارير محلية، فإن الحادثة وقعت في مقاطعة جيانغسو، حيث ابتلعت المرأة الحشرة عن طريق الخطأ أثناء تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل. وسرعان ما سيطر عليها الخوف، مدفوعة بمخاوف من تكاثر الصرصار داخل معدتها أو وصوله إلى مجرى التنفس، ما دفعها إلى اتخاذ قرار غير محسوب العواقب.

مبيد حشري داخل الفم

وتحت وطأة القلق، أقدمت المرأة على رش مبيد حشري مباشرة داخل فمها، ظنًا أن ذلك كفيل بالقضاء على الحشرة، دون إدراك لما تحمله هذه المواد الكيميائية من مخاطر صحية جسيمة.

ولم تمضِ سوى لحظات حتى بدأت تعاني من أعراض تسمم حاد، شملت الغثيان والتقيؤ وإحساسًا شديدًا بالحرقان في الحلق، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

تدخل طبي حاسم

وخضعت المرأة داخل المستشفى لعملية غسل معدة طارئة، في محاولة للحد من تأثير المواد السامة التي دخلت جسمها، وسط متابعة طبية دقيقة لحالتها الصحية.

وأوضح الأطباء المشرفون على علاجها أن سرعة التدخل كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياتها، مؤكدين أن المبيدات الحشرية تحتوي على مركبات تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، وقد تشكل خطرًا قاتلًا عند ابتلاعها.

توضيحات وتحذيرات طبية

وأشار مختصون إلى أن ابتلاع الصرصار بحد ذاته لا يمثل تهديدًا صحيًا كبيرًا مقارنة بخطورة المواد الكيميائية، موضحين أن الجهاز الهضمي غالبًا ما يكون قادرًا على التعامل مع الأجسام الغريبة.

كما بيّن الأطباء أن المعدة البشرية تتمتع بدرجة عالية من الحموضة تساعد على القضاء على الحشرات والبكتيريا المصاحبة لها، وأن طبيعة الجهاز الهضمي تمنع تحرك الأجسام الغريبة عكس مسارها الطبيعي.

وشددوا على ضرورة التحلي بالهدوء عند ابتلاع أي جسم غريب، والتوجه إلى المستشفى فور ظهور أعراض مقلقة، محذرين من استخدام أي مواد سامة أو كيميائية داخل الجسم لما قد تسببه من أضرار جسيمة قد تصل إلى تهديد الحياة.