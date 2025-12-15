أعلنت محترفة الغوص السعودية غيداء عبدالرزاق الحمد بلوغها عمق 127 متراً في مياه البحر الأحمر، في تجربة غوص تقني جديدة أضافتها إلى سجل مشاركاتها في هذا المجال، متجاوزةً رقمها السابق البالغ 100 متر.

وقالت غيداء، إن هذا العمق يُسجَّل لها كأعلى رقم تحققه غواصة سعودية حتى الآن في البحر الأحمر، معتبرة أن هذه التجربة تمثل محطة مهمة ضمن مسارها في الغوص التقني وتحدي الأعماق.

وأوضحت، أن تجربتها في الغوص تمتد لعدة سنوات، نفذت خلالها نحو 1,000 غوصة سكوبا، وأكثر من 200 غوصة تقنية، إضافة إلى خمس غوصات تجاوزت عمق 80 متراً، إلى جانب مشاركتها في برامج تدريبية وتأهيلية متعددة، تشمل تجارب الغوص التعريفي وإعادة تنشيط الغواصين.

وبيّنت غيداء، أن بدايتها الفعلية مع الغوص كانت في عام 2020، قبل أن تحصل في العام التالي على رخصة الغوص العالمية من منظمة PADI، ورخصة مرشد غوص، واعتماد الغوص المتقدم بتقنية ترايمكس، وتخصص خلط الغازات، وهي مؤهلات – بحسب وصفها – شكّلت تحولاً جوهرياً في مسارها.

وأضافت، أن الغوص أسهم في تطوير مهارات الانضباط والتركيز واتخاذ القرار تحت الضغط، مؤكدة أن هذه التجربة انعكست إيجاباً على حياتها اليومية، كما أشارت إلى أن دعم أسرتها كان عنصراً أساسياً في استمرارها.

وفي جانب آخر، ترى غيداء أن الغوص ليس مجرد هواية، بل أسلوب حياة يعزز الوعي البيئي ويمنح الغواص فرصة لاكتشاف عوالم بحرية نادرة، مشددة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والتدرج في النزول إلى الأعماق.