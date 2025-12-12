بدأت ألمانيا تنفيذ أوسع خطة لإحياء الملاجئ النووية منذ نهاية الحرب الباردة، عبر تشغيل مئات الملاجئ القديمة وبناء آلاف جديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً إستراتيجياً لافتاً يعكس اضطراب المشهد الأمني الأوروبي عام 2025.

برنامج بمليارات اليورو

وذكرت صحيفة «الكونفدنثيال» الإسبانية أن برلين أطلقت برنامجاً شاملاً لإعادة تفعيل الدفاع المدني يشمل حصر الملاجئ المهجورة وفحص أنظمة التهوية والحماية فيها، إلى جانب تخصيص مليارات اليورو لإنشاء بنية تحتية جديدة قادرة على حماية ملايين المواطنين من أي تهديد إشعاعي.

تهديدات غير معلنة

ورغم الصمت الرسمي بشأن الدوافع، أكدت مصادر أوروبية أن القرار يستند إلى تقديرات أمنية سرية تتحدث عن «تهديدات غير معلنة»، ما أثار موجة تكهنات حول وجود معلومات استخباراتية تتعلق بتصعيد عسكري محتمل أو مخاطر نووية جديدة.

ذعر الحرب الباردة يعود

المفاجأة – بحسب الصحيفة – أن عدداً من الدول الأوروبية بدأت تحركات مشابهة بعيداً عن الأضواء، ما عزز الاعتقاد بأن القارة تعيش حالة «ذعر نووي» تشبه أجواء الحرب الباردة، ولكن بنسخة محدثة تتناسب مع تحولات عام 2025.

أزمة تشرنوبل تعود للواجهة

تزامن هذا التطور مع تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تدهور خطير في أنظمة الحماية بمحطة تشرنوبل، بعد تعرض الهيكل المعدني الخارجي لأضرار نتيجة هجوم عسكري في فبراير 2025.

ورغم عدم تسجيل تسرب إشعاعي كبير، فإن قدرة المفاعل على الاحتواء طويل الأمد باتت موضع شك، ما يجعل أي تصعيد في المنطقة محفوفاً بالمخاطر.

تحوّل إستراتيجي أوروبي

ويرى خبراء أوروبيون أن حجم المشروع الألماني وسرعة تنفيذه يعكس خشية حقيقية من انزلاق الصراع في أوكرانيا نحو سيناريو أكثر خطورة، بينما تصر برلين على أن الخطة «احترازية» ولا ترتبط بتهديد وشيك.