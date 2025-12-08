يساهم ماسك العيون في تحسين جودة النوم من خلال حجب الضوء وتعزيز إفراز الميلاتونين، ما يساعد على نوم أعمق وأكثر استقراراً، خصوصاً لمن ينامون في بيئات مضيئة أو يتعرضون لتقطّع النوم. كما قد يعزز التركيز واليقظة في اليوم التالي نتيجة الراحة البصرية والهدوء الذي يوفره.

في المقابل، قد يسبب استخدام الماسك أحياناً تهيجاً في الجلد أو حساسية إذا كانت الخامة غير مناسبة، وقد يؤدي الضغط الزائد على العينين إلى شعور بعدم ارتياح عند الاستيقاظ.

إهمال تنظيفه يرفع احتمال تهيج المنطقة المحيطة بالعين أو تعرّضها للبكتيريا.

وتفضل اختيارات الماسك المصنوع من خامات ناعمة وقابلة للتنفس، مع مراعاة تنظيفه بانتظام والتأكد من أنه لا يضغط على العينين لضمان تحقيق الفائدة وتجنب الضرر.