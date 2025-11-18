كسرت صوفي غريغوار الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو صمتها حول حياتها الشخصية في مقابلة حديثة عبر بودكاست، بعد أن أصبح اسمها مرتبطًا بعلاقة ترودو الجديدة مع المطربة الأمريكية كاتي بيري.

وخلال الحلقة، تحدثت غريغوار (50 عامًا) عن الطريقة التي تعاملت بها مع الأخبار المتعلقة بعلاقة ترودو (54 عامًا) وبيري (41 عامًا)، مشيرة إلى أن المشاعر الإنسانية طبيعية وتؤثر على الجميع. وقالت: «كما تعلمون نحن بشر والأمور تؤثر علينا. هذا أمر طبيعي».

واعترضت غريغوار على وصف مقدمة البودكاست لها بأنها «أم عزباء»، مؤكدة أنها تشارك في شراكة متينة مع والد أبنائها، الذي يكن اهتمامًا وحبًا كبيرًا لأطفالهم الثلاثة.

وكان ترودو وغريغوار أعلنّا انفصالهما في أغسطس 2023 بعد زواج دام 18 عامًا، ولديهما ثلاثة أطفال. وفي سبتمبر الماضي، التقطت صور لترودو وبيري، قبل الإعلان رسميًا عن علاقتهما تزامنًا مع عيد ميلاد بيري في أكتوبر.

وأكدت غريغوار أنها تدرك جيدًا أن الأمور العامة قد تكون محفزات قوية، مشددة على حقها في اختيار طريقها الشخصي. وقالت: «ما أفعله هو قراري. المرأة التي أريد أن أصبحها من خلال هذا هو قراري»، مضيفة أنها تسمح لنفسها بالشعور بالغضب والحزن وخيبة الأمل، معتبرة ذلك جزءًا أساسيًا من الاعتناء بالصحة النفسية.