«رعب مدارس مصر»: التنمّر يدفع طفلة للانتحار.. ومدير يعتدي على تلميذ

تشهد مصر موجة غضب واسعة بعد سلسلة وقائع مدرسية عنيفة فجّرت غضب أولياء الأمور، أبرزها محاولة تلميذة في المرحلة الابتدائية إنهاء حياتها داخل الفصل بسبب التنمر، وتزامنت مع انتشار مقطع مصوَّر يظهر مدير مدرسة في الإسكندرية يعتدي بوحشية بالصفع والركل على طالب أمام زملائه، ما فجّر جدلًا حول سلامة البيئة التعليمية في المدارس المصرية.

طفلة تقفز من نافذة فصلها هربًا من التنمر

في محافظة الدقهلية، كادت تلميذة في الصف الثاني الابتدائي تُدعى حور أن تفارق الحياة بعدما حاولت القفز من نافذة فصلها هربًا من سلسلة تنمر قاسية استمرت لأشهر، شملت السخرية من لون بشرتها السمراء وشعرها المجعد ونظارتها الطبية.

وروت الأسرة لوسائل إعلام محلية أن الطفلة تعرّضت للسبّ والضرب وتهديد زميلات لها، بل وصل الأمر إلى جلب إحدى الطالبات أشقاءها من المرحلة الإعدادية للاعتداء عليها داخل المدرسة وكسر نظارتها، وسط غياب أي استجابة (بحسب الأسرة) من إدارة المدرسة رغم الشكاوى المتكررة.

وقالت حور في تصريحات صحفية: «كانوا يقولون لي شكلك وحش.. ريحتك وحشة.. ومحدّش يقعد جنبي».

وتدخّلت معلّمة الفصل في اللحظة الأخيرة لإنقاذها بعدما أمسكت بقدميها ومنعتها من السقوط، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم بالدقهلية محمد الرشيدي إنه وجّه بفتح تحقيق عاجل وفحص كل ما نُشر واستدعاء أولياء الأمور.

مدير مدرسة يعتدي على طالب أمام المئات

وفي الإسكندرية، اشتعل الغضب بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مدير مدرسة يصفع طالبًا ويركله أمام مئات الطلاب خلال طابور الصباح، في مشهد صادم انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل.

الفيديو أظهر المدير يخاطب الطلاب قائلًا: «ليس لدينا عمل سواك.. وستكون أمانة في عنقي» قبل أن يستدعي أحد التلاميذ ويتعدى عليه بالصفع والركل.

وأشعل المشهد تعليقات غاضبة، فكتب أحد رواد التواصل: «هذا ليس تعليمًا.. هذا إذلال»، فيما طالب آخرون بـ فصل أي مسؤول يرفع يده على طالب.

ومباشرة بعد انتشار الفيديو، وجّه مدير تعليم الإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق، مؤكدًا أن المديرية «لن تتسامح مع أي تجاوز يمس كرامة الطلاب».

غضب متصاعد.. ووزارة التعليم تحت ضغط

وتزامن انتشار القصتين في وقت واحد ليعمّق الجدل حول الإجراءات التأديبية وانعدام الرقابة داخل عدد من المدارس المصرية، وسط مطالبات شعبية بتحقيقات شفافة وحماية فعلية للطلاب من العنف المدرسي والتنمر.