حذّر أستاذ التشريح البشري في معهد لوبوخين للمورفولوجيا بجامعة بيروغوف الطبية الدكتور أليكسي ريشيتون، من أن مشروبات الطاقة، بسبب تركيبتها الكيميائية المعقدة، قد تتسبب في تلف أنسجة الجسم، بل تصل إلى التسبب في حالات نخر حاد قد يؤدي إلى فشل وظيفي في أعضاء حيوية.

وجاء هذا التحذير في سياق تقارير إعلامية تناولت حالة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، يُعرف بولعه بألعاب الإنترنت، أُصيب بفشل في ساقه ونخر في البنكرياس، نتيجة استهلاك مكثف لمشروبات الطاقة على مدى طويل.

وأوضح الدكتور ريشيتون أن البنكرياس من الأعضاء الحساسة بشدة تجاه المواد التي تدخل مجرى الدم عبر الأمعاء، لا سيما من القولون، إذ تُمتص نسبة كبيرة من السوائل والعناصر الكيميائية. وتكرار تعرضه لمكونات ضارة أو محفزات صناعية يؤدي إلى إضعاف بنيته وقدرته على المقاومة، ما يمهّد لتلف الأنسجة أو حتى توقف العضو عن العمل.

وأضاف أن مثل هذه الحالات لا تقتصر على الكحول، كما كان يُعتقد في السابق، بل يمكن أن تنتج عن الإفراط في تناول منتجات صناعية مثل مشروبات الطاقة، والتي لا يمكن تصنيفها ضمن الأطعمة أو المشروبات التقليدية، بل تُعد تركيبات كيميائية مصممة لتحفيز الجسم بشكل مصطنع.

وصرّح بأن التأثير المنشّط لهذه المنتجات، وإن بدا فعّالاً على المدى القصير، إلا أنه يحدث على حساب الاستقرار الفسيولوجي للجسم، عبر استنزاف موارده الداخلية والضغط على أعضائه الحيوية.

ودعا المختصون إلى توخي الحذر من استهلاك هذه المشروبات، خصوصاً من قبل الشباب الذين يستخدمونها لزيادة التركيز أو السهر لفترات طويلة، محذرين من عواقبها طويلة الأمد التي قد لا تكون ملحوظة في البداية، لكنها تؤثر تدريجياً على الكبد، البنكرياس، والقلب.