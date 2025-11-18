كشفت دراسة طبية حديثة وجود علاقة واضحة بين الألم المزمن وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن شدة الألم وانتشاره في الجسم، إضافة إلى العوامل النفسية والالتهابية، قد تؤثر بشكل مباشر في هذه العلاقة.

واعتمد الباحثون في الدراسة على بيانات مستمدة من البنك الحيوي البريطاني، شملت أكثر من 206 آلاف مشارك بالغ، وتمت متابعتهم على مدى 13.5 عام.

وركّزت التحليلات على مدى معاناة المشاركين من ألم مزمن، وانتشاره في الجسم، وتأثيره على ضغط الدم، إلى جانب قياس مؤشرات الاكتئاب والالتهاب.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين يعانون من ألم مزمن منتشر في أنحاء مختلفة من الجسم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن لم يعانوا من ألم، أو من كانت إصابتهم موضعية أو مؤقتة. كما أن الألم المزمن في مناطق معينة مثل الظهر، الرقبة، والبطن ارتبط بزيادة خطر الإصابة بنسب تراوح بين 16% إلى 43%.

ووفقًا لأستاذة الصحة العامة في جامعة غلاسكو، الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة جيل بيل، فإن انتشار الألم المزمن في الجسم يرتبط بشكل طردي مع ارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وأوضحت أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن الألم المزمن قد يؤدي إلى الاكتئاب، والذي بدوره يسهم في ارتفاع ضغط الدم، ما يسلّط الضوء على أهمية التشخيص المبكر للحالات النفسية المصاحبة للألم.

وبيّنت الدراسة أن نحو 11.7% من العلاقة بين الألم المزمن وارتفاع ضغط الدم يمكن تفسيرها من خلال وجود الاكتئاب والالتهاب المزمن، وهي عوامل غالباً ما تُهمل في التقييمات السريرية المعتادة.

من جانبه، أوضح أستاذ الطب في جامعة ميسيسيبي الدكتور دانيال دبليو جونز، أن تأثير الألم على ضغط الدم قصير الأمد معروف لدى الأطباء، لكن هذه النتائج تقدم فهماً أعمق لتأثيرات الألم المزمن على الضغط على المدى الطويل، داعياً إلى إجراء أبحاث إضافية لتقييم تأثير العلاجات المختلفة على هذه العلاقة، لا سيما مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين، التي قد يكون لها دور في رفع الضغط.

ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى أن الدراسة استندت إلى تقارير ذاتية حول الألم، واقتصرت في الغالب على مشاركين من خلفية عرقية محددة، مما يحد من إمكانية تعميم النتائج على فئات سكانية أوسع.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة Hypertension، وتعد واحدة من أبرز الأبحاث التي توضح التفاعل بين الألم المزمن والصحة القلبية الوعائية، في سياق يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الطب الجسدي والنفسي.