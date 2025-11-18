ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في إقليم جاوة الوسطى بإندونيسيا، وأسفر الحادث حتى آلان عن مصرع 18 شخصاً.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أمس، أن أكثر من 30 شخصاًَ يعتبرون في عداد المفقودين، مشيرة إلى تضرر 16 منزلاً على الأقل جراء الانهيار الأرضي.

يذكر أن الانهيار الأرضي الأول وقع الخميس الماضي في ثلاث قرى في مقاطعة سيلاكاب الساحلية، على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة جاكرتا، ما أدى إلى مصرع 6 أشخاص وفقدان 17 آخرين، بعد هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة أدت إلى تليين التربة وانزلاقها.

وتشير هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية إلى أن موسم الأمطار، الذي بدأ في سبتمبر الماضي ويستمر حتى أبريل القادم، يرفع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في عدة مناطق من البلاد.

وكانت مدينة بيكالونجان في جاوة الوسطى، قد شهدت في يناير الماضي انهياراً أرضياً ناجماً عن سيول، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 25 شخصاً.