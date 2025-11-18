في مشهد إنساني لافت خلال زيارة رسمية، أوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موكبه فجأة في مدينة أديامان، بعد أن لاحظ رضيعاً لا يتجاوز عمره أربعة أشهر بين أحضان عائلته، أثناء حضوره حفل تدشين مشروع إسكان يهدف لمساعدة 350 ألف متضرر من الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو أردوغان وهو يحيي المواطنين الذين اصطفوا لاستقباله بحماس، ليصدر أمراً مفاجئاً بإيقاف الموكب فور رؤيته الطفل محمد فاتح كارانفيل، ويقترب بنفسه من العائلة، ويحمل الرضيع بين ذراعيه، مداعباً إياه.

ولم يكتفِ أردوغان بمداعبة الطفل، بل أهداه عملة ذهبية، في خطوة أثارت تصفيق الحاضرين، كما وزع ألعاباً على الأطفال المحيطين.