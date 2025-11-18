أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ثوران بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، مطلقا أعمدة كثيفة من الرماد والدخان بارتفاع بلغ نحو 4400 متر في الغلاف الجوي، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

وأكدت الوكالة أن الثوران استمر لفترة بعد الانفجار الأولي، مع توقعات بتساقط الرماد على عدة مناطق في المحافظة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت السلطات أنه لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، بينما تواصل الجهات المختصة مراقبة نشاط البركان تحسبا لأي تطورات إضافية.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن بركان كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، على وشك الدخول في مرحلة ثوران جديدة عالية الشدة خلال الأيام القادمة، مع ازدياد مؤشرات النشاط البركاني في قمته بجزيرة هاواي الكبرى.

وحسب ما نشرته صحيفة ABC News، أوضح خبراء مرصد البراكين التابع للهيئة أن توهج الفوهة المستمر وتزايد تدفقات الحمم البركانية والفيضانات المتكررة تشير إلى اقتراب بدء المرحلة الـ36 من الثوران، متوقعا أن تنطلق نوافير الحمم المرتفعة في أي وقت على مدار الأسبوع الجاري، وفق النماذج الحديثة للتنبؤ البركاني.