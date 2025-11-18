قد تحلم بأنك تطير في السماء، أو تُطارد من وحش مرعب، لكن هناك خمسة أشياء شائعة جداً في حياتنا اليومية يرفض عقلك النائم إظهارها تماماً، مهما كانت أحلامك غريبة أو مجنونة.

5 عناصر مستحيل رؤيتها أثناء النوم

بحسب صحيفة «ديلي ميل» كشف باحثون متخصصون في الأحلام أن هناك خمسة عناصر نادرة جداً أو شبه مستحيلة الظهور أثناء النوم، رغم أننا نقضي معظم يومنا معها، وتتمثل هذه القائمة في:

1 - الهواتف الذكية

رغم أن البريطاني العادي يقضي أكثر من 3 ساعات يومياً على هاتفه، فإن الهواتف تظهر في أقل من 3.5% فقط من الأحلام المسجلة لدى النساء، وأقل من 2.7% لدى الرجال!

وعن السبب، تقول الدكتورة ديردري باريت من جامعة هارفارد: «الأحلام تطورت كآلية دفاعية لمحاكاة التهديدات التي واجهها أسلافنا في الطبيعة (مثل الحيوانات المفترسة أو العواصف)، أما الهواتف فاختراع حديث جداً على تاريخنا التطوري، فلا مكان لها في سيناريوهات البقاء القديمة».

2 - القراءة والكلمات المكتوبة

تقريباً مستحيل أن تقرأ نصاً واضحاً في الحلم، حتى لو ظهرت لافتة أو كتاب، فالكلمات تتحول إلى رموز غريبة، أو تتغير أمام عينيك، أو تتحول إلى رسومات عشوائية.

السبب علمي: خلال مرحلة حركة العين السريعة التي تحدث فيها معظم الأحلام، تكون مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة والقراءة في حالة خمول شديد.

3 - الأرقام والحسابات

إذا حلمت بامتحان رياضيات، فالأرقام على الورقة ستكون مشوشة، متغيرة، أو غير مفهومة على الإطلاق. لا تستطيع أحلامنا إنتاج أرقام ثابتة وواضحة.

ويقول الدكتور بنجامين بيرد، عالم أعصاب إدراكية: «اليقظة تعتمد على مدخلات دقيقة من العالم الخارجي، أما الحلم فيُنتج المشهد من الداخل فقط، فالأرقام والتفاصيل الدقيقة تظل غير مستقرة وتتشوه فوراً».

4 - الروائح والطعم

قد تحلم بمائدة مليئة بأشهى الأطعمة، لكنك لن تشم رائحتها أو تتذوق طعمها أبداً!

دراسة وجدت أن أقل من 1% فقط من الناس يبلغون عن تجربة رائحة أو طعم في أحلامهم.

الدكتور كيلي بولكلي، مدير قاعدة بيانات النوم والحلم: «نشم ونتذوق كل يوم، لكن هذه الحواس لا تضيف شيئاً دراماتيكياً للقصص اللاواعية التي نرويها لأنفسنا أثناء النوم».

5 - انعكاسك الحقيقي في المرآة

خلافاً للأسطورة الشائعة، يمكنك فعلاً أن تنظر في المرآة أثناء الحلم، لكنك لن ترى وجهك كما هو!غالباً سترى وجهاً مشوهاً، مصاباً، أكبر أو أصغر سناً، أو حتى شخصاً آخر تماماً.

الدكتورة باريت: «الدماغ النائم يعجز عن رسم كل تفاصيل وجهك بدقةدون مدخلات خارجية، فينتج صورة غريبة أو خيالية».

ما الأسباب؟

يقول الخبراء إن الأحلام لا تهدف لمحاكاة الواقع بدقة، بل لمعالجة المشاعر، ومحاكاة التهديدات، وإعادة ترتيب ذكرياتنا، لذا فهي تركز على المشاعر والصور الكبيرة، وتتجاهل التفاصيل الدقيقة التي نعتمد عليها في اليقظة مثل الكلمات والأرقام والهواتف.