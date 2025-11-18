كشفت أحدث الأبحاث، أن فيتامين E ليس مجرد مضاد أكسدة عادياً، بل يُعدّ من العناصر الحيوية التي تعزز مقاومة الخلايا للضرر، وتدعم وظائف المناعة والدماغ، وفق تحليل علمي نُشر حديثاً.

تشير دراسة حديثة إلى أن تناول فيتامين E ضمن النظام الغذائي ارتبط بانخفاض مُعدّلات الإصابة بالأمراض القلبية والوفيات العامّة. كما أظهرت بحوث أخرى، أن مشاركته إلى جانب فيتامين C حسّنت مؤشّرات الإجهاد التأكسدي والالتهابات لدى البالغين.

من حيث الآلية، يعمل فيتامين E كحاجز يحمي أغشية الخلايا من الجذور الحرة ويُحوّلها إلى طاقة بناء، ما يدعم كفاءة الخلايا الحية ويُقلل تلفها، بحسب مراجعة بحثية نُشرت في مايو 2025.

أما المصادر الغذائية فقد حُددت بوضوح؛ زيوت الحبوب، والمكسرات، والبذور، والخضروات الورقية تعدّ من الأفضل للحصول على الكمية يومياً. غير أن التحذير موجود؛ الجرعات العالية من المكملات تؤدي إلى نزيف أو مخاطر قلبية، وبالتالي يُفضل الاعتماد على الغذاء وتناول المكملات تحت إشراف طبي.