أدرجت شركة OpenAI خاصية مبتكرة في منصة «شات جي بي تي»، تتيح للمستخدمين إطلاق فروع حوارية موازية داخل المحادثة نفسها دون التأثير على المسار الأساسي، وفق تقارير تقنية حديثة، في خطوة تُعد تحولاً مهماً نحو تحسين جودة التفاعل وتقليل الأخطاء الناتجة عن تداخل المعلومات داخل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الميزة الجديدة، التي تحمل اسم «التفرّع»، تمنح جميع مستخدمي خطة Plus خيارات أوسع لإدارة السياق عند العمل على مشاريع متعددة، أو عند الرغبة في تجربة أكثر من أسلوب كتابة خلال جلسة واحدة، بحيث يمكن توسيع فكرة أو اختبار مقترح بديل دون تشويش الخط الزمني للمحادثة الأصلية، ما يعزز الانضباط ويقرّب الأسلوب الحواري إلى التفكير البشري المتشعب.

وتشير أوساط تقنية إلى أن هذه الخطوة تمهّد لمرحلة أكثر إنتاجية في التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، مع توقعات بإضافة أدوات تخصيص مستقبلية تزيد من قدرة المستخدمين المحترفين على تنظيم المشاريع الكبيرة، وسط تزايد الاعتماد العالمي على حلول المحادثة الذكية في الكتابة والبرمجة والإبداع.