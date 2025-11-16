أطلقت مؤسسة تكنولوجيا استكشاف الفضاء الأمريكية «سبيس إكس»، مجموعة من الأقمار الصناعية من طراز «ستارلينك» إلى الفضاء، وذلك على متن صاروخين يفصل بينهما أقل من 4 ساعات.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ «فالكون 9» انطلق من مركز «كينيدي» للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، حاملاً (29) قمراً صناعيّاً إلى مدار أرضي منخفض.

وتعد عمليتا الإطلاق هاتان هما الرقمان (145) و(146) لصاروخ «فالكون 9» خلال هذا العام.

يُذكر أن أكثر من 100 من هذه الرحلات كانت مخصصة لتعزيز كوكبة أقمار «ستارلينك»، وهي أكبر شبكة أقمار صناعية تم تجميعها في التاريخ، إذ يوجد حاليّاً أكثر من 8,900 قمر فعال في المدار.