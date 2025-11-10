كشفت السلطات في سلوفاكيا عن إصابة العشرات في حادث تصادم بين قطارين.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاي إستوك إن العشرات أصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقل 11 شخصاً إلى المستشفى، مضيفاً أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأكدت الشرطة في سلوفاكيا، عبر حسابها على «فيسبوك» أن الحادث وقع بعد ارتطام أحد القطارين بالآخر من الخلف، في المنطقة الواقعة بين العاصمة براتيسلافا ومدينة بيزينوك التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي، موضحة أنه لم يخرج أي من القطارين عن القضبان.

يُذكر أن الحادث هو الثاني في سلوفاكيا خلال شهر، إذ وقع تصادم بين قطارين في شرق سلوفاكيا في 13 أكتوبر الماضي أدى إلى إصابة 91 شخصاً.