في مختبرات سرية، تعمل شركة صينية ناشئة على حلم يبدو أقرب للأساطير منه للواقع؛ كبسولات تقاوم الشيخوخة! صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت عن اعتماد هذه الكبسولات على مركب موجود في مستخلص بذور العنب، وتدّعي الشركة أن «جزيئات معينة تنتشر في بذور العنب تقوم بقتل الخلايا الهرمة التي تلحق الضرر بالخلايا السليمة». وأشارت إلى أن الشركة طورت طريقة لتصنيع كبسولات تحتوي على تركيز عالٍ من هذه الجزيئات.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها: «تعتقد الشركة أن كبسولاتها -إلى جانب نمط الحياة الصحي والرعاية الطبية الجيدة- يمكن أن تساعد الناس في العيش من 100 إلى 120 عاما».

وجاء هذا التطور بعد وقت قصير من تقرير صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن امرأة صينية احتفلت بعيد ميلادها الـ124 في يناير، وأرجع التقرير أسرار طول عمرها إلى «اتباع نظام معين، وتناول ثلاث وجبات في اليوم، والتفاؤل».