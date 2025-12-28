اندلع حريق كبير في اليابان عقب حادث مروري خطير شهد تصادماً متسلسلاً لأكثر من 50 سيارة، بينها شاحنة مخصصة لنقل المركبات، على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد. وأسفر الحادث، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة مع بداية عطلات نهاية العام، عن وفاة شخص واحد وإصابة 26 آخرين، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة جونما، أمس (السبت)، إن التصادم وقع على طريق كان إيتسو السريع، وبدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال غربي العاصمة طوكيو.

وأوضحت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 77 عاماً من طوكيو فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات، مع الإبلاغ عن أن خمسة منهم في حالة خطيرة.

وأدى الاصطدام الأولي إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، بينما عجزت المركبات القادمة من الخلف عن التوقف بسبب السطح المغطى بالثلوج، ما تسبب في تصادم متسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.

وفي الطرف البعيد من موقع الحادث، اندلع حريق امتد إلى أكثر من 10 سيارات، احترق عدد منها بالكامل. وأكدت الشرطة أن الحريق لم يسفر عن إصابات إضافية، وتمت السيطرة عليه بعد نحو سبع ساعات.

ولا تزال أجزاء من الطريق السريع مغلقة حتى الآن، في إطار أعمال التحقيق وإزالة الحطام وتنظيف الموقع، فيما دعت السلطات السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الظروف الشتوية.