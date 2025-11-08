لم يتبادر إلى مخيلة زبائن أن زيارة عادية لعربة معجنات في منتصف الليل ستتحول إلى قضية رأي عام تشعل تركيا بأكملها. ففي إزمير، اصطدموا بفاتورة فلكية تخطت 7 آلاف ليرة تركية، ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري، بينما حاول البائع تبرير فعلته بطريقة زادت القصة إثارة.

وأعلنت وزارة التجارة فتح تحقيق عاجل في الواقعة التي بررها البائع باران أكجاكالي بأن «مجموعة كبيرة تضم أكثر من 50 شخصاً، بينهم مشاهير على منصات التواصل، قدموا إلى عربته في وقت متأخر من الليل، نحو 2:30 صباحاً، أثناء بث مباشر».

وقال البائع إن «المجموعة طلبت كميات كبيرة جداً من الطعام، نحو 100 قطعة من المعجنات والمشروبات، وأصرت أن يسجل حساباً تقديرياً بزيادة».

وأضاف: «وعدوني بأنهم سيتكفلون بالدفع كاملاً، ليبلغ المبلغ الإجمالي 7,600 ليرة تركية، تم تسديد 6,900 ليرة منه عبر جهاز الدفع الإلكتروني».

وتابع: «المجموعة غادرت راضية، لكنها عادت لاحقاً ونشرت ادعاءات تتهمني فيها بالاستغلال من خلال الأسعار المبالغ فيها».

وأكدت فِرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة أنها «اتخذت إجراءات صارمة لضمان حماية المستهلك، حيث تم تحرير محضر «تثبيت سعر غير عادل» بحق المنشأة، فضلاً عن طلب فواتير البيع والشراء كافة للتدقيق».

واكتشفت فِرق التفتيش أن العربة لا تعرض أي قائمة أسعار أو ملصقات توضيحية للمنتجات، ولهذا السبب تم فرض غرامة إدارية فورية على البائع بقيمة 47 ألفاً و490 ليرة تركية لانتهاكه قانون حماية المستهلك.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها «سوف تستمر في عمليات التفتيش الدقيقة لمنع الممارسات غير العادلة وضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار الشرفاء على حد سواء».