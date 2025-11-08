تحطمت مروحية سياحية من طراز «كا-226» الروسية الصنع بالقرب من بلدة أتشي-سوفي الجبلية في جمهورية داغستان الروسية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنها فوراً، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، في حدث أثار القلق حول سلامة السياحة الجوية في مناطق الجبال الوعرة.

كانت المروحية، التي تعمل ضمن برنامج سياحي محلي تقدمه شركة «داغستان إكسبلوررز» المتخصصة في رحلات الاستكشاف الجوي فوق جبال القوقاز، تحمل 7 ركاب، بما في ذلك طاقم الطيران.

وانطلقت الرحلة صباح الجمعة من مطار ماخاجكالا، عاصمة داغستان، باتجاه بلدة أتشي-سوفي، وهي قرية صغيرة تقع على ارتفاع يزيد على 1500 متر فوق سطح البحر، معروفة بمناظرها الخلابة من الغابات الكثيفة والوديان الخضراء التي تجذب السياح الأجانب والروس على حد سواء.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شهود عيان في البلدة أنه سُمع صوت انفجار هائل يليه دخان كثيف نحو الساعة 11 صباحاً، حيث انحرفت المروحية فجأة قبل أن تصطدم بتلة صخرية قريبة.

الضحايا الذين لقوا حتفهم هم: طيار المروحية فيكتور إيفانوف (45 عاماً)، و3 سياح روس من موسكو كانوا في رحلة عائلية، أما المصابون فهم امرأتان وطفل في العاشرة من العمر، تم نقلهم إلى مستشفى ماخاجكالا حيث يخضعون لعمليات جراحية طارئة، وحالتهم مستقرة نسبياً بحسب بيان وزارة الصحة الداغستانية.

وتقع جمهورية داغستان في شمال القوقاز الروسي، وهي إحدى أكثر المناطق تنوعاً عرقياً ولغوياً في روسيا، حيث يعيش أكثر من 30 شعباً مختلفاً في مساحة لا تتجاوز 50 ألف كيلومتر مربع، وتُعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، خصوصاً بعد الاستقرار النسبي في المنطقة خلال العقد الماضي، حيث يزورها سنوياً نحو مليون سائح، معظمها للاستمتاع بالطبيعة الجبلية والثقافات التقليدية.

وأصبحت بلدة أتشي-سوفي، على وجه الخصوص، وجهة شهيرة لرحلات الطيران المنخفض بفضل قربها من محمية «سوماني» الطبيعية، التي تضم أكثر من 200 نوع من الطيور النادرة.