لم يكن أحد يتخيّل أن كهفاً غامضاً على الحدود بين ألبانيا واليونان سيخفي أعجوبة طبيعية بهذا الحجم. فخلال رحلة بحثية حديثة، اكتشف فريق من جامعة سابينتيا المجرية شبكة عنكبوت هائلة وُصفت بأنها الأكبر على الإطلاق، تمتد على مساحة نحو 106 أمتار مربعة داخل ما يُعرف بـ«كهف الكبريت».

المشهد بدا أقرب إلى أفلام الخيال العلمي؛ أكثر من 111 ألف عنكبوت نسجت آلاف الشبكات الصغيرة المتصلة لتكوّن ما يشبه نسيجاً واحداً ضخماً يغطي جدران الممرات المظلمة للكهف. وتضم المستعمرة نوعين رئيسيين هما Tegenaria domestica، أو «عنكبوت المنازل» ويبلغ عددها نحو 69 ألفاً، وPrinerigone vagans بعدد يقارب 42 ألفاً.

وقال قائد الفريق العلمي الباحث إستفان أوراك إن الظاهرة تُعدّ الأولى من نوعها التي يسجَّل فيها سلوك تعاوني بين نوعين من العناكب عادةً ما تكون العلاقة بينهما افتراسية، مضيفاً أن ضعف الإضاءة وارتفاع نسبة الكبريت في الكهف قلّلا من النزعة العدوانية لديهما، مما سمح لهما بالتعايش داخل مستعمرة واحدة.

ويرى العلماء أن النظام البيئي داخل الكهف متكامل بشكل مدهش، حيث تعتمد العناكب على حشرات دقيقة تتغذى بدورها على بكتيريا مؤكسدة للكبريت، لتشكّل معاً حلقة حياة متكاملة في بيئة معزولة عن الضوء.

وكشفت التحليلات الجينية أن هذه العناكب خضعت لتحولات بيولوجية خاصة جعلتها أكثر قدرة على البقاء في بيئة مليئة بالغازات الكبريتية، مما يعيد تعريف حدود الحياة في الظروف القاسية.