في سابقة صادمة أعادت الجدل حول أمن المدارس الأمريكية، قضت محكمة في ولاية فيرجينيا بمنح المعلمة آبي زويرنر تعويضًا قدره 10 ملايين دولار بعد أن أطلق عليها تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات النار داخل صفها الدراسي مطلع عام 2023.

الحادثة التي وقعت في مدرسة ابتدائية بمدينة نيوبورت نيوز، أسفرت عن إصابة المعلمة في يدها وصدرها، ونُقلت إلى المستشفى حيث مكثت أسبوعين.

وذكرت المعلمة زويرنر (28 عامًا) في شهادتها أمام المحكمة أنها «اعتقدت للحظة أنها ستموت»، بعد أن تجاهلت إدارة المدرسة تحذيرات سابقة من إمكانية حمل الطفل لسلاح ناري.

ورفعت زويرنر دعوى ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني باركر متهمةً إياها بالإهمال الجسيم، إذ تجاهلت إنذارات متكررة من طلاب ومعلمين بشأن السلاح الذي كان بحوزة الطفل. وكانت المعلمة قد طالبت بتعويض يبلغ 40 مليون دولار قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي بتعويض قدره 10 ملايين دولار.

في المقابل، حكم القضاء على والدة الطفل بالسجن نحو أربع سنوات بتهم تتعلق بالإهمال وحيازة الأسلحة، بينما لم تُوجّه أي تهم للطفل نظرًا لصغر سنه.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من أندر وقائع إطلاق النار داخل المدارس الأمريكية من أطفال دون سن العاشرة، إذ تشير قاعدة بيانات جمعها الباحث ديفيد ريدمان إلى وقوع نحو 15 حادثة مشابهة فقط منذ سبعينات القرن الماضي.