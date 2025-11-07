في تطور قضائي مثير للجدل، تواجه شركة «أوبن إيه آي» سبع دعاوى قضائية جماعية تتهم خدمتها الشهيرة «شات جي بي تي» بالتسبب في حالات انتحار وإصابة مستخدمين بأوهام وأضرار نفسية خطيرة، رغم عدم معاناة بعضهم من أي مشكلات عقلية سابقة.

وأفادت ملفات القضايا التي قُدّمت أمس (الخميس) في محاكم ولاية كاليفورنيا، أن الشركة الأمريكية تُلاحق بتهم ثقيلة تشمل القتل غير العمد، والمساعدة على الانتحار، والإهمال الجسيم.

ورُفعت الدعاوى من قبل المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مشروع قانون عدالة التكنولوجيا، نيابة عن ستة بالغين ومراهق واحد قالت عائلاتهم إنهم تأثروا سلباً بالمحادثات المطوّلة مع الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى اضطرابات نفسية وانتحارات مأساوية.

ووفق الوثائق، تتهم العائلات شركة «أوبن إيه آي» بأنها أطلقت نموذج «جي بي تي 40» بشكل مبكر عن قصد، رغم تلقيها تحذيرات داخلية من مطورين بشأن «السلوك النفسي المتلاعب» للنظام. وتشير الدعوى إلى أن أربعة من الضحايا أنهوا حياتهم بالفعل بعد تفاعلهم مع النظام الجديد.

ويصف المراقبون هذه القضايا بأنها الأخطر في تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود مسؤولية الشركات التقنية عن التأثير النفسي لمحادثات الروبوتات الذكية على المستخدمين.