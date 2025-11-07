تشير منظمة الصحة العالمية، إلى أن سوء استخدام الأدوية يمثل خطراً متنامياً، إذ يفاقم الأعراض ويزيد مقاومة الجسم للمضادات الحيوية.
خلط الأدوية دون استشارة
الاعتماد على تشخيص الإنترنت
إعادة استخدام وصفة قديمة
إيقاف العلاج مبكراً
The World Health Organization indicates that the misuse of medications poses a growing risk, as it exacerbates symptoms and increases the body's resistance to antibiotics.
Mixing medications without consultation
Relying on internet diagnoses
Reusing an old prescription
Stopping treatment early