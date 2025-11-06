أثار بلاغ غامض عن العثور على «جثة طفل» داخل كيس بلاستيكي أسود في قرية ديفون جنوب غرب إنجلترا، حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تتضح المفاجأة الصادمة: ما ظنه الجميع جثة حقيقية لم يكن سوى «دمية» فاخرة شديدة الشبه بالأطفال!

وقالت شرطة مقاطعة ديفون وكورنوال إن المزارع الذي عثر على الكيس قرب قرية أوليسكوم أصيب بصدمة كبيرة عندما لمح أطراف الدمية الناعمة تبرز من داخله، ما دفعه للاتصال الفوري بخدمات الطوارئ، لتُفتح الحقيبة بحذر شديد بحضور خبراء الطب الشرعي.

وبحسب بيان الشرطة، جرى نقل الجسم إلى المختبر لمزيد من الفحص، لكن التحاليل أكدت لاحقاً أن «الرفات» ليست بشرية على الإطلاق، بل دمية من السيليكون.

وأوضحت الشرطة أن الدمية تباع عبر الإنترنت من مواقع تسوق شهيرة مثل Shein أو AliExpress، مؤكدة فتح تحقيق موسّع لمعرفة الجهة التي استوردتها، خصوصاً أن هذا النوع من الدمى محظور تداوله في المملكة المتحدة.

ووصف متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال الحادثة بأنها «مروعة ومؤسفة»، مشيراً إلى أن المشهد الأولي كان حقيقياً إلى درجة جعلت الجميع يعتقد أن الأمر يتعلق بجريمة قتل طفل.