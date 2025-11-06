تواصل فرق الإنقاذ في كوريا الجنوبية عمليات البحث المحمومة عن عدد من العمال المفقودين عقب انهيار برج فولاذي ضخم داخل محطة كهرباء بمدينة أولسان، جنوب شرقي البلاد، في حادثة هزّت الرأي العام صباح اليوم (الخميس).

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء الكورية الجنوبية كيم جونغ شيك إن الهيكل المنهار الذي يبلغ ارتفاعه نحو 60 متراً، سقط بالكامل أثناء تفكيك منشأة تدفئة قديمة كان يُخطط لهدمها خلال الأيام العشرة القادمة، مشيراً إلى أن مشاهد الانهيار التقطتها كاميرات محلية وأظهرت السقوط الكارثي في ثوانٍ معدودة.

وأوضح كيم أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أربعة عمال من تحت الركام، اثنان منهم أُنقذا فوراً، فيما عُثر على الآخرين لاحقاً، مؤكداً استمرار الجهود للعثور على ما بين خمسة إلى سبعة عمال يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية أن المصابين الأربعة لا يعانون من إصابات خطيرة، بينما جرى استدعاء وحدات كبيرة من رجال الإطفاء والشرطة إلى موقع الحادثة، إلى جانب معدات ثقيلة للمساعدة في رفع الأنقاض.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء كيم مين سيوك توجيهات عاجلة لوزارة الداخلية وجميع الأجهزة المختصة بتعبئة كل الموارد المتاحة لإنقاذ العالقين وضمان سلامة فرق الإنقاذ، فيما بدأت السلطات تحقيقاً موسعاً لتحديد سبب انهيار الهيكل أثناء عملية التفكيك.

وتستمر أعمال البحث والإنقاذ على مدار الساعة وسط ترقّب وقلق واسع في البلاد، بينما لم يُعرف بعد عدد المفقودين بدقة.