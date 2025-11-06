اشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع مصوّر أثار جدلًا واسعًا حول إيريكا كيرك أرملة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك، إذ ظهرت وهي تضع سائلًا في عينيها قبل صعودها إلى المنصة خلال فعالية عامة، ما دفع كثيرين لاتهامها بافتعال البكاء لكسب التعاطف.

المقطع الذي صُوّر في إحدى فعاليات منظمة «نقطة التحول الأمريكية»، أظهر كيرك إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بينما زعم مستخدمون أنها كانت تُحضّر دموعًا مزيفة قبل اعتلائها المسرح. وكتب أحد المعلقين: «في حال لم تصدقوا أن إيريكا كيرك كانت تُدبّر الموقف.. إليكم لحظة إعدادها لدموع مصطنعة قبل الدخول».

إلا أن النقاش ازداد تعقيدًا بعد ظهور نسخ معدّلة من المقطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تُظهر كيرك وهي ترقص مع فانس، ما جعل كثيرين يشككون في صحة الفيديو الأصلي، وسط تحذيرات من خطورة المحتوى المفبرك.

وأثار تفاعلها على المسرح مزيدًا من الجدل، بعد أن احتضنت السيناتور جي دي فانس وقالت أمام الجمهور: «لن يحلّ أحد محل زوجي أبداً، لكنني أرى بعض أوجه التشابه بين زوجي ونائب الرئيس».

ولم تصدر كيرك أو مؤسستها أي تعليق رسمي على ما تم تداوله، في وقت تواجه فيه ضغوطًا متزايدة منذ توليها رئاسة المنظمة التي أسسها زوجها الراحل.

يذكر أن الناشط اليميني تشارلي كيرك قُتل بالرصاص في العاشر من سبتمبر أثناء نقاش داخل جامعة يوتاه فالي، وهي الحادثة التي دفعت زوجته لاحقًا إلى إعلان عفوها عن القاتل خلال مراسم التأبين، قائلة: «ذلك الشاب أنا أسامحه، لا أريد دمه على يدي».