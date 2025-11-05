مصرع 7 متسلقين بعد انهيار جليدي في نيبال

لقي سبعة متسلقين على الأقل مصرعهم، بعد أن ضربهم انهيار جليدي على قمة في جبال الهيمالايا في شمال شرق نيبال.

ووقعت الحادثة بالقرب من المعسكر الأساسي لجبل يالونج ري في منطقة دولاخا في النيبال.

وعثر رجال الإنقاذ على جثتين، بينما لا يزال خمسة أشخاص يُعتقد أنهم دفنوا تحت الثلوج، كما تمكن الفريق من إنقاذ ثمانية آخرين.

وقال قائد شرطة المنطقة إن جميع هؤلاء المتسلقين كانوا جزءاً من مجموعة انطلقت قبل أكثر من ساعة من وقوع الانهيار الجليدي، ومن بين القتلى إيطاليان وكندي وألماني وفرنسي ونيباليان كانا يعملان مرشدين.

وذكرت صحيفة «كاتماندو بوست» المحلية أن المجموعة كانت تستعد لتسلق قمة دولما خانج القريبة، التي يبلغ ارتفاعها 6,332 متراً.