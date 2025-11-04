ليبيا: ظهور مدينة أثرية غامضة تعود لآلاف السنين

في اكتشاف أثري يصفه الخبراء بأنه «الأبرز منذ سنوات»، أعلنت بعثة الآثار في مدينة شحات الليبية العثور على موقع أثري جديد مدفون تحت سطح الأرض داخل المنطقة المعروفة باسم قورينا القديمة، المصنفة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقال مدير مراقبة الآثار بمدينة شحات أُنس حامد بوعجائب إن فريقاً من الباحثين تمكّن خلال أعمال الترميم من تحديد موقع أثري فريد داخل منطقة شحات الأثرية، يُعتقد أنه يعود إلى الحقبة الرومانية أو الإغريقية، ويضم قاعات حجرية وتماثيل وأجزاء معمارية متقنة.

وأوضح بوعجائب أن الموقع المكتشف عبارة عن مساحة دائرية تحتوي على دهاليز تؤدي إلى قاعات داخلية، مشيراً إلى أن فرق التنقيب عثرت على تمثالين نصفيين على الطراز اليوناني وعدد من القطع الفخارية.

وأضاف مدير مراقبة الآثار أن الموقع «ربما كان ضريحاً أو معبداً صغيراً» يعود إلى فترة الازدهار التجاري التي عرفتها مدينة قورينا، مشيراً إلى أن أعمال الترميم تحتاج إلى إمكانات فنية وتمويلية ضخمة لضمان الحفاظ على الموقع من التدهور.

وتقع قورينا القديمة على سفوح الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا، وكانت من أبرز المدن اليونانية قبل أن تتحول إلى مدينة رومانية في القرن السابع قبل الميلاد. وتشتهر بآثارها المعمارية المدهشة التي جعلتها من أهم نقاط التبادل الثقافي والتجاري في حوض المتوسط.

وبحسب بوعجائب، فإن الموقع الجديد يُضاف إلى سلسلة من الاكتشافات التي تلت إعصار «دانيال» العام الماضي، والذي كشف مواقع أثرية عدة في المنطقة الجبلية الشرقية، ما يعيد الأمل في إحياء الاهتمام الدولي بالمواقع الليبية المدرجة على قائمة اليونسكو.

وأكد مدير مراقبة الآثار أن الاكتشاف يعزز مكانة ليبيا كأحد أهم البلدان الغنية بالمواقع التاريخية رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن البعثة الأثرية تستعد لبدء عمليات توثيق وتنقيب تفصيلية خلال الأشهر المقبلة.