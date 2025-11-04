هل تحوّلت «مغارة جعيتا» إلى ملهى ليلي؟

اشتعلت مواقع التواصل في لبنان بعد انتشار مقاطع مصوّرة من داخل مغارة جعيتا، تُظهر احتفالا صاخبا ترافق مع موسيقى وتصفيق وأضواء مبهرة في قلب المعلم الطبيعي الأشهر في لبنان، ما أثار موجة استنكار واسعة واتهامات بـ«تشويه المكان وتحويله إلى ملهى ليلي».

الاحتفال الذي نظّم داخل المغارة المصنفة كإحدى عجائب الدنيا الطبيعية، اعتبره ناشطون تعديا صارخا على بيئة الموقع الدقيقة، خصوصا أن الزوار يُمنعون عادة من استخدام الإضاءة القوية أو التصوير لتفادي الإضرار بالتكوينات الصخرية الفريدة.

وكان الإعلامي نيشان من أبرز المنتقدين، إذ وصف ما حدث بأنه «مهزلة وطنية»، مشددا على أن الموقع الوطني تحوّل إلى «ملهى لليلة واحدة لأن الواسطة أقوى من القوانين»، ووجّه سؤالا مباشرا إلى وزيرة السياحة اللبنانية قائلا: «أين أنتِ؟ إنّ الصمت شراكة».

كما حمّل نيشان رئيس بلدية جعيتا مسؤولية السماح بإقامة الاحتفال داخل المغارة، متسائلا إن كان دوره حماية المعلم أم المصالح الخاصة، فيما اتهم إدارة المغارة بالتقصير والسماح بانتهاك حرمة المكان.

ولم تتأخر وزارة السياحة اللبنانية في الرد، إذ أعلنت نيتها توجيه إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا، مؤكدة أن النشاط نُظم دون إذن رسمي أو طلب خطي كما تقتضي العقود، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلم من أي انتهاك مستقبلي.

وبينما تبرّر البلدية بأن الحدث لم يكن عرسا تقليديا، يرى مراقبون أن ما حدث يشكّل جرس إنذار حول غياب الضوابط في التعامل مع المعالم السياحية الحساسة في لبنان، خصوصا تلك التي تُعدّ ثروات طبيعية عالمية.