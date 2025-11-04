«نسخة أنثوية من ترمب» تنتشر في روسيا

اجتاح مقطع فيديو من مدينة بيرم الروسية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن صوّر أحد الشبان امرأة تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى حدّ مذهل، في مشهد أثار موجة واسعة من التعليقات الطريفة.

وحقق الفيديو الذي نشره الشاب الروسي يفغيني ساجين عبر حسابه على «إنستغرام» أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات، وأرفقه بتعليق ساخر قال فيه: «احتمال لقاء ترمب في بيرم ضئيل جداً، لكنه ليس صفراً».

ويُظهر المقطع السيدة وهي تقف عند محطة للحافلات مرتدية سترة وقبعة شتوية، بينما لفتت ملامح وجهها وتسريحة شعرها الانتباه لتشابهها اللافت مع ترمب. وعندما سألها ساجين ما إذا كانت تدرك هذا الشبه، أجابت بهدوء بالنفي، قبل أن يوضح لها أنه يقصد «ترمب بنسخة أنثوية»، لتبتسم معترفة بأن الشعر ربما لعب دوره في التشابه الكبير.

وحصد المقطع عشرات الآلاف من التعليقات على «تيك توك» و«إكس»، حيث كتب أحد المستخدمين: «إنها تشبه ترمب أكثر من ترمب نفسه»، بينما علّق آخر قائلاً: «لو قالوا إن ترمب يعيش متخفياً في روسيا، لكنت صدّقت».

وبين السخرية والدهشة، تحوّلت المرأة المجهولة إلى حديث الساعة في روسيا، في واقعة طريفة قامت على المصادفة.