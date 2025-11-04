في حادثة مرورية مأساوية، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء الإثنين، جراء انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الصحراوي الغربي بحري محور منفلوط الصحراوي، بمنطقة مدخل مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط.

انحراف مفاجئ وانقلاب عنيف

وكان مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري محور منفلوط، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادثة ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بحري محور منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة للمرور بأسيوط.

وأدى الانحراف إلى انقلاب السيارة عدة مرات في وسط الرمال الصحراوية، ما أسفر عن تكسير الزجاج وانتشار حطام السيارة على مسافة 50 مترًا تقريبًا.

بدورها، وصلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، حيث أكد التقرير الطبي وفاة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، بالإضافة إلى 11 إصابة بين كسور في الأطراف ونزيف داخلي، مع حالات حرجة تتطلب تدخلات جراحية فورية.