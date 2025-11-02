«بلطجة وجحيم يومي».. مصرية تستغيث لإنقاذ والدتها وشقيقتها

أطلقت شابة مصرية نداءً عاجلاً إلى الجهات الأمنية المصرية، مطالبةً بالتدخل الفوري لإنقاذ والدتها المسنّة وشقيقتها المعاقة ذهنياً بعد تعرضهما لـ«اعتداءات ومضايقات متكررة» داخل منزلهما في مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، قالت الشابة في منشور نشرته داخل مجموعة رسمية معنية بتتبّع شكاوى المواطنين إن جارهم حوّل شقته إلى محلات مخالفة، وبدأ يمارس أعمال بلطجة يومية بحق الأسرة، تشمل —بحسب قولها— رمي الحجارة والزجاج وإطلاق الشتائم، إضافة إلى إهانات متكررة لشقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة، ومحاولات لـ«الاستيلاء على شقتين تملكهما الأسرة بالقوة والإكراه».

وأضافت أن الجار يستعين بعائلته وأصدقائه لتنفيذ تهديداته، ما جعل الأسرة تعيش في حالة خوف دائم، مشيرة إلى أن شقيقتها المعاقة دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الظلم والاعتداءات.

وأكدت الشابة أنها تحاول حماية عائلتها بمفردها منذ وفاة والدها قبل سنوات، لكنها باتت عاجزة عن مواجهة التهديدات والعنف المتصاعد، خصوصاً بعد أن مُنعت من مغادرة المنزل.

وطالبت في ختام استغاثتها الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«البلطجة المنظمة»، داعية إلى فرض حماية أمنية دائمة للأسرة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات، مؤكدة أن الهدف الوحيد هو «استعادة الأمان والحق في العيش بسلام داخل منزلهم».