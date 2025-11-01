بعد 8 أشهر في الغيبوبة.. استيقظ ليفضح «القاتلة» ثم مات!

في قصة مأساوية تقشعرّ لها الأبدان، استيقظ الشاب الأمريكي دانييل ووترمان (22 عاماً) من غيبوبة استمرت 8 أشهر، فقط ليكشف الحقيقة الصادمة وراء الحادثة المرورية التي دمّرت حياته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته في ولاية فلوريدا.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية عن شرطة فلوريدا، فإن الشاب ووترمان كان قد تعرّض لحادثة سير مروّعة في فبراير الماضي بينما كانت تقود السيارة صديقته ليا مومبي (24 عاماً)، الحامل بطفله. وبعدما أفاق من غيبوبته، أخبر الأطباء وأسرته أن صديقته تعمّدت الاصطدام بالشجرة بدافع الغيرة، بعد مشادة بينهما حول رسالة تلقاها من امرأة أخرى.

وقال ووترمان قبل وفاته إن صديقته صرخت قائلة: «لا يهمني ما سيحدث.. ستحصل على ما تستحقه»، ثم ضغطت على دواسة الوقود لتصل السرعة إلى 90 ميلاً في الساعة دون أن تحاول التوقف.

وأثبتت التحقيقات أن الحادثة لم تكن عرضية، إذ لم تُستخدم المكابح قبل الاصطدام بالشجرة من جهة الراكب، وأكد المحامي جون هاغر أن الأدلة تشير بوضوح إلى نية القتل. وألقت السلطات الأمنية القبض على مومبي بتهم القيادة المتهورة والاعتداء بسلاح مميت، قبل أن تُرفع التهم إلى «القتل بالمركبة» بعد وفاة ووترمان.

ووصفت عائلة الضحية ما حدث بأنه «فعل انتقامي متعمد»، وأطلقت حملة تبرعات عبر GoFundMe لتغطية تكاليف العلاج والجنازة، مؤكدين أن دانييل كان ينتظر مولودته الأولى ويحلم بحياة جديدة، قبل أن تنتهي قصته بخيانة مأساوية.