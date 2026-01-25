على الرغم من تمديد الهدنة بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية «قسد»، إلا أن الأخيرة نشرت تعزيزات إضافية على خطوط المواجهة عند مدخل مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.



دعم عملية نقل الدواعش



وأكد شهود عيان رؤية العشرات من سيارات الهمفي وغيرها من المركبات العسكرية عند دوار بانوراما على الطريق الرئيسي الذي يربط الحسكة بالشدادي، الذي خط المواجهة بين الجانبين، بحسب ما أعلنت وكالة «أسوشييتد برس». وأفادت المصادر بأن قوات قسد منتشرة في كل مكان.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية عقب ساعات من انتهاء الهدنة التي استمرت أربعة أيام بين الحكومة وقسد، تمديدها 15 يوما إضافية.



وأوضحت في بيان أن التمديد يأتي دعما لعملية تقوم بها القوات الأمريكية لنقل متهمين بالانتماء لداعش، كانوا محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا، إلى مراكز احتجاز في العراق.



تفاهم جديد مع قسد



وكانت الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وقسد، فقدت خلالها قسد أجزاء شاسعة من مناطق كانت تسيطر عليها. وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء الماضي التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديموقراطية تضمّن مهلة أربعة أيّام للتشاور.



ونصّ التفاهم على ألا تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقا الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.



وأتاح التفاهم لقائد قسد مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.



مقترح عبر الوسيط الأمريكي



من جانبه، كشف مصدر كردي لوكالة «فرانس برس»، أن قوات سورية الديموقراطية قدّمت مقترحا عبر الوسيط الأمريكي توم براك إلى الحكومة في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، تضمّن طرحا بأن تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها. وكشف أن قوات قسد سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك قائمة للبرلمانيين.