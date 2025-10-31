طائرة تفقد ارتفاعها فجأة.. وتصيب ركابها

شهدت رحلة جوية تابعة لشركة «جيت بلو» حادثة طارئة بعدما انخفض ارتفاع الطائرة بشكل مفاجئ خلال رحلتها القادمة من المكسيك إلى نيويورك، ما أجبر الطاقم على تنفيذ هبوط اضطراري في ولاية فلوريدا، بحسب ما أكّدته سلطات الطيران الأمريكية.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة من طراز إيرباص A320، كانت متجهة من مدينة كانكون إلى مطار نيوآرك الدولي عندما واجهت اضطرابًا مفاجئًا في الارتفاع، مما تسبب في إصابة عدد من الركاب ونقلهم إلى المستشفى فور الهبوط.

وأضافت السلطات أن الهبوط جرى في مطار تامبا الدولي نحو الساعة الثانية بعد ظهر أمس (الخميس)، مشيرةً إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد سبب الخلل المفاجئ في نظام الطائرة.

ولم تعلن الإدارة حتى الآن عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم، فيما تواصل فرق السلامة الجوية مراجعة تسجيلات الرحلة لمعرفة تفاصيل الحادثة.