«ميليسا» يعصف بالكاريبي.. 3 قتلى وتحذيرات من فيضانات كارثية!

في مشهد يرعب الكاريبي ويُنذر بكارثة وشيكة، اجتاح الإعصار «ميليسا» سواحل جامايكا بعنف، تاركاً وراءه ثلاث ضحايا ودماراً واسعاً، فيما يُتوقَّع أن يتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية عند وصوله إلى اليابسة.

وتسبب الإعصار المصنف من الفئة الخامسة والأعلى على مقياس حدة الأعاصير والمصحوب برياح تصل سرعتها إلى 280 كيلومتراً في الساعة، بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين في هايتي خلال الأيام الماضية وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يتسبب الإعصار بعواصف عاتية «مهددة للحياة» وفيضانات وأضرار جسيمة بمستوى دمار مشابه لما خلفه إعصارا «ماريا» عام 2017 و«كاترينا» عام 2005، و أن يكون الإعصار الأعنف في تاريخ جامايكا منذ بدء عمليات الرصد والتتبع المناخي في البلاد في حال لم تتراجع شدته.

وقال رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، إنه لا يعتقد أن أي منشأة في المنطقة يمكنها الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة «لذلك قد تكون هناك أضرار جسيمة»، داعياً السكان إلى إخلاء المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وبحسب رئيس الوزراء، هناك 881 ملجأ مفتوحاً لسكان الجزيرة البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، محذراً من أنّ الإعصار قد يحدث أضراراً جسيمة خصوصاً في غرب البلاد.