ترمب يفاجئ الصحفيين بتصريح صحي جديد من الجو

في تصريح غير متوقع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أنه خضع أخيراً لفحص الرنين المغناطيسي، مؤكداً أن «النتيجة كانت مثالية»، دون أن يكشف سبب الفحص أو المنطقة التي شملها.

وجاءت تصريحاته المقتضبة أثناء حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» خلال رحلته إلى طوكيو، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية التي تتابع باهتمام حالته الصحية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

ويُستخدم فحص الرنين المغناطيسي عادة لتصوير الأعضاء الداخلية بدقة عالية وتشخيص الحالات الصحية المختلفة، بحسب وكالة «رويترز».

ويُعد ترمب (79 عاماً) أكبر رئيس أمريكي يعود إلى المنصب، وثاني أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العمر أثناء توليه الحكم.

وكان طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الرئيس يتمتع بـ«صحة استثنائية»، رغم ملاحظات طبية سابقة في يوليو الماضي عن تورم في الساقين وكدمات في اليد اليمنى، تبين لاحقاً أنها ناتجة عن قصور وريدي مزمن والتهابات طفيفة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين.

من جهته، شدد البيت الأبيض على أن ترمب يواصل أداء مهماته اليومية بكفاءة كاملة، مؤكداً أن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق، في حين يرى مراقبون أن تصريحات ترمب الأخيرة تهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن وضعه الصحي قبل استحقاقات سياسية مرتقبة.