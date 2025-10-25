فطورك سر سلامتك.. دراسات تكشف مخاطر تخطي أهم وجبة في اليوم

يُعتبر الفطور منذ الصغر «أهم وجبة في اليوم»، لكن ماذا لو استيقظت ولم تستطع تحمل فكرة تناول الطعام قبل الظهيرة؟

كشفت دراسات وخبراء تغذية أسباب ومخاطر عدم الشعور بالجوع صباحاً، مشيرين إلى أن هذه الحالة قد تكون علامة على أخطاء غذائية أو مشكلات صحية ونفسية تستلزم التدخل.

الفطور الصحي أساس استقرار سكر الدم

وفقاً لتقرير نشرته مجلة «Stylist» البريطانية (مساء الجمعة)، يُعد الفطور الصحي الغني بالبروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية خطوة أساسية للحفاظ على استقرار السكر في الدم، وتغذية الدماغ والجسم، ومنع الرغبة في تناول الوجبات السريعة السكرية.

تأخير تناول القهوة لبعد الفطور

وأوضحت ناتالي بوروز، أخصائية تغذية، أن عدم الشعور بالجوع في غضون ساعتين من الاستيقاظ قد يكون مؤشراً على مشكلة، كثيرون يعتمدون على القهوة بدلاً من الفطور، لكن هذا الخيار مضر، فـ«الكافيين لا يوفر طاقة حقيقية للخلايا، بل يحفز الغدد الكظرية لإفراز الأدرينالين، ما يعطي دفعة طاقة زائفة»، تقول بوروز، مُوصية بتأخير تناول القهوة حتى بعد الفطور لتنظيم هرموني الأدرينالين والكورتيزول.

وأضافت أن الإفطار المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل التوتر، بينما يؤدي تخطيه إلى اضطرابات في الساعة البيولوجية (circadian rhythm) التي تنظم الجوع والنوم.

السعرات الحرارية في الفطور

كما أشارت دراسة إسبانية نُشرت في يناير 2025 إلى أن الفطور يجب أن يشكل 20-30% من السعرات اليومية (400-600 سعرة للنساء، 500-750 للرجال) لمن يسعون لفقدان الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع تناول الوجبات السريعة.

وفي فبراير 2025، كشفت دراسة أخرى أن تناول الفطور قبل الساعة 9 صباحاً يقلل مخاطر الاكتئاب بنسبة 28% مقارنة بمن يتناولونه بعد هذا الوقت أو يتخطونه، ما يؤثر سلباً على الصحة النفسية.

وبحسب الدراسة، التي شملت 5,000 مشارك، ارتبط تخطي الفطور بانخفاض الرفاهية النفسية، خصوصاً إذا كان بسبب الإرهاق أو نقص الوقت.

أما إذا كان عدم الجوع صباحاً ناتجاً عن التوتر المزمن، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى ارتفاع الكورتيزول، هرمون التوتر الذي يثبط الشهية مؤقتاً.

وتقول كارا روز، أخصائية تغذية: «الاستيقاظ دون شهية قد يعني أنك تعمل على الكورتيزول، ما يزيد مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية».

فوائد شرب الماء الدافئ مع الزنجبيل والليمون

وأوصت بشرب الماء الدافئ مع الزنجبيل والليمون لتحفيز وظائف الكبد، إلى جانب تمارين التنفس العميق (مثل «التنفس المربع») لتقليل الكورتيزول.

وأوضحت أن الجسم أثناء النوم يستخدم مخزون الجلوكوز في الكبد، وعند نفاد هذا المخزون بعد 8 ساعات، يفرز الكورتيزول للحفاظ على مستويات السكر، ما قد يؤخر الشعور بالجوع بسبب التداخل مع هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

ومع ذلك، أكدت بوروز أن عدم تناول الفطور ليس بالضرورة سلبياً إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً متوسطياً، الذي يعتمد على وجبات خفيفة أو متأخرة صباحاً، حيث يبطئ إفراغ المعدة ويحافظ على الشعور بالشبع.

وأشارت إلى أن هذا النظام، المشهور بفوائده في إطالة العمر، قد يقلل من الجوع الصباحي بشكل طبيعي، لكن الخبراء يحذرون من أن تخطي الفطور بسبب القهوة أو التوتر قد يؤدي إلى عادات غذائية غير صحية وزيادة المخاطر الصحية على المدى الطويل.