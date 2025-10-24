لم تعد رفاهية.. دراسة تشدّد على أهمية قراءة القصص للأطفال

أكّدت دراسة نشرتها صحيفة Times of Malta أن قراءة القصص للأطفال لم تعد رفاهيةً بل ضرورة تنموية؛ فهي تُرسي الأساس اللغوي، وتساعد في بناء المهارات المعرفية، وتعزز الروابط العاطفية بين الطفل وبيئته. وتشير الدراسة إلى أن تعرّض الأطفال للقصص منذ الصغر يُسهم في تحسين القدرات اللغوية وتوسعة المفردات، كما يُحسّن الفهم القرائي لديهم لاحقاً.

كما ذكرت الدراسة أن القصص تُعزّز لدى الأطفال مهارات التركيز والتفكير، وتُقدّم فرصاً للتعبير عن المشاعر وفهم الذات، خصوصاً إنْ تم اختيار قصص مناسبة لسنهم. ومن الناحية العاطفية، يسهم هذا التفاعل في بناء الثقة بين الطفل ومَن يقرأ له، ويجعل القراءة نشاطاً يومياً وليس واجباً جامداً.