طائرة ترتفع أمتاراً قليلة قبل أن «تنفجر»

شهدت ولاية تاتشيرا الجبلية غربي فنزويلا أمس (الأربعاء) حادثة مروّعة، بعد أن تحطّمت طائرة صغيرة ثنائية المحرك من طراز «تشاين» عقب لحظات من إقلاعها من مطار باراميلو، لتتحول إلى كتلة لهب ضخمة أودت بحياة شخصين كانا على متنها.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وعالمية، أقلعت الطائرة في رحلتها بشكل طبيعي قبل أن تنحرف فجأة نحو اليسار بعد ارتفاعها أمتارًا قليلة عن المدرج، ثم ارتطمت بالأرض بعنف وانفجرت على الفور، مطلقة دخانًا أسود كثيفًا شوهد من مسافات بعيدة.

وقال شهود عيان إن الطائرة فقدت توازنها بشكل مفاجئ، وإن محاولات المارة وعمال المطار لإنقاذ الطيارين باءت بالفشل بسبب اشتعال النيران بشكل كامل خلال ثوانٍ معدودة. ووثّق عمال المطار لحظة السقوط والانفجار وسط صرخات وذعر الموجودين، في مشهد وُصف بأنه «كارثي ومؤلم».

وبحسب التحقيقات الأولية، يُرجّح أن انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء الإقلاع تسبب بفقدان السيطرة عليها، فيما فتحت هيئة الطيران المدني الفنزويلية تحقيقًا شاملًا لتحديد السبب الدقيق للحادثة، سواء كان عطلًا ميكانيكيًا أو خطأ بشريًا أو تقصيرًا في الصيانة.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن هوية الضحيتين، بانتظار إبلاغ عائلتيهما، فيما طوّقت فرق الإنقاذ موقع الحادثة وبدأت في رفع الحطام وإجراء الفحوص الفنية لمعرفة تفاصيل المأساة الجوية.