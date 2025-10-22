الصين تجدد إنذاراً باللون الأصفر لمواجهة الإعصار «فنغشن»

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم، إنذارًا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار «فنغشن»، وهو الإعصار الـ24 خلال العام الحالي، إذ يتوقع أن يجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية في البلاد.

وقال المركز -في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية- «شينخوا»: «حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم تم رصد الإعصار فوق مياه بحر الصين الجنوبي، على بعد نحو 170 كيلومترًا باتجاه غرب-شمال غرب جزيرة يونغشينغ التابعة لمدينة سانشا في مقاطعة هاينان بجنوب البلاد، مع سرعة رياح قصوى بالقرب من مركزه تبلغ 33 مترًا في الثانية».

وأضاف: «أن من المتوقع أن يتحرك الإعصار فنغشن بالاتجاه الجنوب الغربي بسرعة تقارب 10 كيلومترات في الساعة، مع الحفاظ على شدته في صباح اليوم قبل أن يضعف تدريجيًا».

ويتوقع أن يهبط الإعصار على اليابسة في الساحل الأوسط للفيتنام يوم الخميس كعاصفة استوائية قبل أن تتراجع شدته سريعًا.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الأعاصير مؤلّف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، فالأزرق.