مجزرة أسرية تهزّ ليبيا.. أب يقتل أبناءه السبعة

في حادثة مروّعة هزّت الشارع الليبي وأثارت صدمة واسعة، عُثر مساء أمس (الثلاثاء) على جثث رجل وسبعة من أطفاله مقتولين بالرصاص داخل سيارة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بينما كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اكتشاف الجثث داخل المركبة المتوقفة في منطقة الطلحية – الهواري، حيث ظهر الأطفال بزيّهم المدرسي وحقائبهم إلى جانبهم، بينما وُجد الأب مصابًا بطلق ناري وبجانبه السلاح المستخدم في الجريمة.

تعددت الروايات حول الحادثة بين من رجّح فرضية «التصفية العائلية» ومن أشار إلى أن الأب أقدم على قتل أطفاله ثم انتحر.

وكشف مدير أمن بنغازي اللواء صالح هويدي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأب أطلق النار على أطفاله الستة ثم وضع السابع داخل حقيبة السيارة بعد أن فارق الحياة، مرجحًا أنه قُتل عقب تعذيب.

وأضاف أن الأب يُدعى حسن الزوي وكان يعيش بمفرده مع أطفاله بعد انفصاله عن زوجته، وأنه كان يعاني اضطرابات نفسية ويُعرف بعنفه المتكرر تجاه أبنائه، لا سيما ابنه البكر الذي عُثر عليه داخل الحقيبة.

وأثارت الجريمة موجة غضب وحزن عارمة في ليبيا، ودعا المواطنون إلى فتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات الحادثة.

وفي أول رد رسمي، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد بيانًا دعا فيه الأجهزة الأمنية والقضائية إلى بذل أقصى الجهود لكشف خيوط الجريمة وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تهزّ ثقة الليبيين بأمنهم واستقرارهم.