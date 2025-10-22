هبوط مفاجئ لطائرة رئيس الوزراء الأسترالي.. سبب طبي يُوقف الرحلة

في حادثة مفاجئة أوقفت رحلة دبلوماسية رفيعة، اضطرت طائرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إلى الهبوط اضطراريًا في الولايات المتحدة، بعد أن تعرض أحد أفراد طاقم سلاح الجو الملكي الأسترالي لحالة طبية طارئة أثناء الطيران.

وكانت الطائرة في طريقها من واشنطن إلى أستراليا حين هبطت مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في مطار سانت لويس بولاية ميسوري.

وبحسب التقارير، أصيب العضو العسكري جرّاء سقوط جسم من خزانة فوقية داخل الطائرة، ويشتبه في إصابته بارتجاج. وقد نقل فوراً إلى مستشفى محلي في سانت لويس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفرد ليس من الفريق الشخصي لرئيس الوزراء، بل من طاقم الدعم العسكري المرافق للرحلة.

وفي الوقت الحالي، تخضع الطائرة لإعادة التزود بالوقود تمهيداً لاستئناف رحلتها إلى أستراليا.

تأتي هذه الحادثة بعد زيارة رسمية قام بها ألبانيزي إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقد استغرق التحضير لهذا اللقاء الثنائي نحو عشرة أشهر، وتمحورت المباحثات حول قضايا التجارة، واتفاقية «أوكوس» (AUKUS)، والمعادن الحيوية، فضلا عن احتمال قيام ترمب بزيارة أستراليا.

ووصف المسؤولون الزيارة بأنها ناجحة، إذ تم خلالها توقيع اتفاقية تعاون في مجال المعادن الحيوية، وأعلن ترمب دعمه الصريح لاتفاقية «أوكوس».