تفاصيل صغيرة تُربك التشخيص الطبي

حذّر أطباء من أن أخطاء بسيطة قد تُغيّر نتائج الفحوصات الطبية بشكل ملحوظ، مؤكدين، أن الالتزام بالتعليمات الدقيقة قبل التحليل أو القياس لا يقل أهمية عن جودة الأجهزة المستخدمة. وقالت المديرة الطبية في مركز إنجادجيج ويلنس بولاية ماساتشوستس الدكتورة باميلا تامبيني، إن استخدام الكريمات أو المناديل المعقّمة بالكحول قبل فحص الدم أو المسحات قد يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تُحدث انحرافاً في النتائج.

وأوضحت، أن بعض أدوات الترطيب النسائية أو المعقمات قد تُغيّر بيئة الخلايا أو درجة الحموضة، ما يعوق الكشف عن فايروسات أو خلايا غير طبيعية. كما أشارت مايو كلينيك إلى أن طلاء الأظافر الداكن والأظافر الاصطناعية يُؤثران في أجهزة قياس الأوكسجين، فيما تؤدي برودة الأطراف إلى انخفاض زائف في القراءات.

وأكد الأطباء، أن المكملات الشائعة مثل البيوتين يمكن أن تشوش على فحوصات الهرمونات والقلب، داعين المرضى إلى الإفصاح عن استخدامهم لأي مستحضرات قبل الاختبارات. وشددت التوصيات الطبية على ضرورة الامتناع عن التدخين والقهوة قبل التحاليل الحيوية لتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية.