هل يكشف هذا المنظر الوجه الحقيقي للشرطة الأمريكية؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية غضباً بعد توثيق اعتداء شرطي في ولاية فلوريدا بعنف على امرأة من أصول أفريقية أمام أعين الأطفال والمارة، أثناء انتظارها لابنتها أمام المدرسة.

وبحسب صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، فقد كانت المرأة وتُدعى إيريكا ماغريف (39 عامًا) قد أوقفت سيارتها في مكان غير مخصص وتركَتها تعمل أثناء انتظار طفلتها. وخلال محاولة الشرطي مخالفتها بتهمة الوقوف في مكان غير قانوني، تصاعد الموقف سريعًا إلى عراك عنيف وثقته كاميرات المارة.

ويُظهر التوثيق الشرطي وهو يمسك بذراع المرأة بعنف محاولًا تقييدها، بينما كانت تصرخ قائلة: «أنت تؤلمني!». وحين حاولت الإفلات من قبضته، طرحها أرضًا بعنف قبل أن يسحبها من شعرها ويخنقها، وسط صرخات الحاضرين الذين حاول بعضهم التدخل.

وأثارت الحادثة الجدل لأنها شهدت أول تطبيق عملي لقانون «هالو» الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025، وينص على ضرورة ابتعاد المدنيين لمسافة لا تقل عن 7.5 متر عن عناصر الشرطة أثناء أداء واجبهم، تحت طائلة العقوبة.

وخلال الواقعة، ألقت الشرطة القبض على امرأتين من بين الحشود، هما أنيتا غيبسون (59 عامًا) وجاسمين جيفرسون (36 عامًا)، بتهمة انتهاك القانون الجديد واستخدام ألفاظ مسيئة ضد الشرطي.

وحتى الآن، لم تصدر الشرطة المحلية في فلوريدا بيانًا رسميًا حول الواقعة، إلا أن المقطع أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية حول العنف المفرط وتقييد حرية المراقبة المدنية في الولايات المتحدة.