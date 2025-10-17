ترمب يروي أسرار «أول ليلة» له في البيت الأبيض

في حديث أثار اهتمام وسائل الإعلام، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاصيل أول ليلة قضاها مع عائلته داخل البيت الأبيض، واصفًا اللحظة بأنها كانت «سريالية» ومليئة بالرهبة من المكان الذي وصفه بأنه «الأكثر تميزًا في العالم».

وخلال كلمته في حفل لجمع التبرعات لمشروع بناء قاعة الرقص الجديدة في المقر الرئاسي، تحدث ترمب عن انطباعه الأول بعد دخوله البيت الأبيض في يناير 2016، قائلاً: «بعد فوزي، صعدت أنا وميلانيا إلى الممر السكني، ونظرت إلى غرفة لينكولن وقلت لها: هل تصدقين هذا؟ نحن في البيت الأبيض، وتلك هي غرفة لينكولن».

وأضاف: «يستغرق الأمر وقتًا لتعتاد على المكان، ربما لم أعتد عليه حتى الآن. إنه موقع فريد حقًا، علينا أن نحافظ عليه بكل طريقة ممكنة».

وتطرّق ترمب في كلمته إلى مشروع القاعة الذهبية الجديدة في البيت الأبيض، الذي تبلغ تكلفته 250 مليون دولار، وتمتد مساحته إلى نحو 90 ألف قدم مربعة، موضحًا أنها ستُستخدم في الاحتفالات الرسمية وحفلات العشاء الكبرى، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.

وشهد الحفل الذي أُقيم في القاعة الشرقية للبيت الأبيض، حضور نخبة من كبار المتبرعين ورجال الأعمال الذين يموّلون المشروع، من بينهم ممثلون عن شركات أمازون وآبل وقوقل ومايكروسوفت.

وقال ترمب أمام الحضور: «لدينا الليلة الكثير من الأساطير في القاعة، أنتم السبب في بناء أول قاعة رقص في تاريخ البيت الأبيض، وهذا فخر كبير لكم وللأمة».