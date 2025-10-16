في حادثة صادمة هزت مدينة أشافنبورغ جنوب ألمانيا، شن رجل أفغاني هجوما عنيفا بسكين على مجموعة من الأطفال الصغار، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر عامين ورجل في الأربعينيات حاول حماية الأطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين. الهجوم الذي وقع في يناير الماضي لا يزال يثير صدمة المجتمع الألماني ويشعل جدلا حادا حول سياسات الهجرة والأمن. يعاني المهاجم (28 عاما) من اضطراب نفسي خطير يعرف بالفصام البارانويدي، حسبما أكد المحققون. وبالرغم من أن الحادثة وقعت في وقت حساس قبل الانتخابات الوطنية، إلا أن المحاكمات جارية الآن وسط إجراءات قانونية تحاول تحقيق العدالة ومعالجة أسباب الجريمة النفسية.

تفاصيل الجريمة والمحاكمة

وقع الهجوم في 22 يناير 2025 عندما كان خمسة أطفال من صف رياض أطفال ترافقهم معلمتان في حديقة عامة. واقتحم المهاجم المكان وهو يحمل سكين مطبخ، وبدأ بطعن الأطفال دون تمييز، مما أدى إلى مقتل الطفل يانيس البالغ عامين، بينما تعرضت طفلة سورية أخرى لإصابات خطيرة، كما قتل الرجل البالغ 41 عاما الذي تصدى له وحاول صد الهجوم. إضافة إلى إصابة أحد المعلمين ورجل مسن يبلغ من العمر 72 عاما حاول أيضا حماية المجموعة.

وخلال المحاكمة، ظهر المتهم مقيدا باليدين والقدمين، وكان يعاني من نوبات هلوسة وأوهام، بحسب محاميه، الذي وصف الحادثة بأنها «عمل مجنون» ناجم عن المرض النفسي. وتسعى النيابة العامة إلى إيداعه في مصحة نفسية بشكل دائم، معتبرة أن المتهم غير مسؤول كليا عن أفعاله نتيجة وضعه العقلي.

تداعيات سياسية وأمنية

دفعت الحادثة ألمانيا إلى نقاشات حادة حول موضوع الهجرة واللجوء، خصوصا أن السلطات الألمانية حاولت سابقا ترحيل المهاجم إلى بلغاريا، الدولة الأولى التي دخل عبرها الاتحاد الأوروبي، لكن المحاولة فشلت. وفي أعقاب الهجوم، تعهد زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز بإجراء إصلاحات جذرية على قوانين اللجوء وتعزيز الإجراءات الأمنية، مستندا إلى دعم حزب البديل اليميني المتطرف، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات في الشوارع. وتستمر محاكمة المهاجم وسط ترقب شعبي كبير، في ظل مخاوف متزايدة من تأثير القضايا النفسية والهجرة غير المضبوطة على الأمن العام في ألمانيا.